اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم با حضور پرشور دختران نوجوان و جوان و دختران شهدای مدافع حرم در کانون امام علی اراک برگزار شد.
این مراسم در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ولادت با سعادت امیر مومنان حضرت علی (ع) و بزرگداشت مقام پدر برگزار شد.
تاکید بر ادامه راه سردار دلها و ترویج هر چه بیشتر مکتب شهید سلیمانی بین نسل جوان یکی از محورهای گفتوگو و شعار دختران دهه هفتادی و نودی در این اجتماع بزرگ بود.
در این اجتماع بزرگ ضمن گرامیداشت یاد و خاطرهی شهدا به ویژه شهدای راه مقاومت، از دختران شهدای مدافع حرم و مادر شهید سعید مسلمی شهید مدافع حرک به عنوان نماد ایثار صبر و مقاومت تجلیل شد.
اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم در اراک، جلوهای از حضور فعال نسل جدید در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت بود.
اجرای نماهنگ و سرود و برنامههای فرهنگی از جمله برنامههای این همایش بود.