، مرتضی پروانه در همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» این همایش را بستری مؤثر برای معرفی ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری استان دانست و اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از موقعیت راهبردی، منابع انسانی توانمند و ظرفیتهای متنوع در بخشهای تولیدی، شرایط لازم برای جذب سرمایهگذاران داخلی و مردمی را دارا است و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی میتواند این مسیر را هموارتر کند.
وی با اشاره به سیاستهای کلان دولت در حوزه اقتصادی، افزود: مردمیسازی اقتصاد و تقویت نقش سرمایههای خرد و کلان، بهویژه در قالب تعاونیها، یکی از راهبردهای محوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که ضمن افزایش بهرهوری، به ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای رفاه اجتماعی منجر میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تشریح رابطه وفاق و سرمایهگذاری، تصریح کرد: سرمایهگذاری ماهیت خطرپذیر گریز دارد و سرمایه، اساسا بهدنبال محیطی میرود که قابل پیشبینی، باثبات و کمتنش باشد. هر اندازه تعارضها، تصمیمهای متناقض و بیثباتیهای نهادی کاهش یابد، اطمینان سرمایهگذار افزایش پیدا میکند.
پروانه ادامه داد: همانگونه که در مبانی کارشناسی حوزه سرمایهگذاری تأکید میشود، وفاق به معنای کاهش تعارض و افزایش قابلیت پیشبینی است و در نبود آن، سرمایهگذار با «ابهام» روبهرو میشود؛ ابهامی که بزرگترین مانع ورود سرمایه به بخش تولید به شمار میرود.
وی تاکید کرد: ثبات قوانین، پایداری سیاستها و کاهش منازعات اداری و نهادی، تنها در سایه وفاق سیاسی، نهادی و اجتماعی شکل میگیرد و این وفاق، بستر شکلگیری اعتماد را فراهم میکند؛ اعتمادی که پیشنیاز جریان یافتن سرمایه اقتصادی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به آثار عملی وفاق در فضای کسبوکار گفت: در شرایط وفاق، قواعد شفافتر میشوند، تصمیمگیریها سرعت میگیرد، هزینههای غیررسمی و اصطکاکهای اداری کاهش مییابد و همین امر، هزینههای مبادله را برای فعالان اقتصادی پایین میآورد؛ موضوعی که مستقیماً به افزایش بهرهوری و رونق تولید منجر میشود.
پروانه، سرمایهگذاری در بخش تولید را پیشران اصلی توسعه دانست و یادآور شد: حمایت هدفمند از کارآفرینان، تعاونیها و فعالان اقتصادی، علاوه بر کاهش بیکاری، زمینه رشد متوازن مناطق مختلف استان را فراهم میکند و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر آمادگی دارد از طرحهای واجد شرایط سرمایهگذاری حمایت کند.
وی با تأکید بر نقش چنین همایشهایی در تسهیل تعامل میان دولت و بخش خصوصی، اظهار کرد: معرفی ظرفیتهای بومی و منطقهای، شفافسازی فرصتهای سرمایهگذاری و ایجاد وفاق اقتصادی، از اهداف اصلی این رویداد است که میتواند به توسعه پایدار استان منجر شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با قدردانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر بهدلیل همراهی و همکاری مؤثر در برگزاری این همایش، اظهار کرد: مشارکت فعال اتاق بازرگانی در کنار دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، نقش مهمی در تحقق اهداف این رویداد و تقویت فضای تعامل و وفاق اقتصادی در استان داشته است.
همایش «وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید» با محوریت معرفی فرصتهای اقتصادی شهرستانهای دشتی و تنگستان، با حضور اسماعیل للهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، غلامحسین زارعی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر، جمعی از مسئولان استانی، فعالان اقتصادی و دستگاههای اجرایی در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر برگزار شد.