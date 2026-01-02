وفاق سیاسی و اجتماعی مستلزم ثبات قوانین و پایداری سیاست‌ها است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: ثبات قوانین، پایداری سیاست‌ها و کاهش منازعات اداری و نهادی، تنها در سایه وفاق سیاسی، نهادی و اجتماعی شکل می‌گیرد و این وفاق، بستر شکل‌گیری اعتماد را فراهم می‌کند.