به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به‌همراه علیرضا سید قریشی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی، از سایت تکثیر و مرکز تحقیقات میش‌مرغ در پناهگاه حیات‌وحش دشت سوتاو بوکان بازدید کردند.

حجت جباری در جریان این بازدید ضمن بررسی روند اجرای پروژه، از بخش‌های مختلف سایت تکثیر و مرکز تحقیقات میش‌مرغ بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و اقدامات انجام‌شده قرار گرفت.

در این بازدید، علیرضا سیدقریشی نیز با ارائه توضیحاتی درباره روند اجرایی طرح، بر اهمیت این مرکز در حفاظت و احیای یکی از گونه‌های شاخص و در معرض تهدید کشور تأکید کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان نیز در حاشیه این بازدید اظهار کرد: سایت تکثیر و مرکز تحقیقات میش‌مرغ بوکان در زمینی به مساحت حدود ۲۰ هزار مترمربع و در محدوده پناهگاه حیات‌وحش دشت سوتاو (حمامیان) واقع شده و به‌عنوان یکی از مراکز تخصصی حفاظت از این گونه ارزشمند در حال تکمیل است.

آوات بازیار افزود: برنامه تکثیر میش‌مرغ برای نخستین‌بار در کشور با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بوکان در این مرکز اجرا شده و نتایج اولیه آن امیدوارکننده بوده است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون چهار بال میش‌مرغ در این مرکز نگهداری و پرورش می‌یابد.

وی در پایان گفت: مدیرکل و هیئت همراه در ادامه این بازدید با محیط‌بانان و کارکنان سایت دیدار کرده و ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان، در جریان مسائل و دغدغه‌های کاری مجموعه قرار گرفتند.