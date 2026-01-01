پخش زنده
مراسم مذهبی آغاز سال نوی میلادی در کلیسای تاریخی وانک برگزار شد؛ آیینی که بار دیگر جلوهای از همزیستی مسالمتآمیز ادیان توحیدی و وحدت ملی در نصفجهان را به نمایش گذاشت.
همزمان با نخستین روز سال نوی میلادی، ارامنه ساکن اصفهان با حضور در کلیسای وانک در محله تاریخی جلفا، در مراسم مذهبی ویژه آغاز سال ۲۰۲۶میلادی شرکت کردند.
این مراسم در کلیسای ۴۰۰ ساله وانک، یکی از شاخصترین بناهای مذهبی و تاریخی کشور، برگزار شد.
کلیسایی که قرنهاست نماد همزیستی پیروان ادیان توحیدی در اصفهان به شمار میرود.
در بخشی از فضای داخلی کلیسا، اشتراکات بسیاری به چشم میخورد، یکی از این اشتراکات تصاویر شهدای ارامنه است؛ تصاویری که بیانگر همراهی و مشارکت این هممیهنان در تحولات تاریخی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور است.
محله جلفا بهعنوان یکی از قدیمیترین محلات اصفهان، نمونهای روشن از زندگی مسالمتآمیز مسلمانان و ارامنه است؛ همزیستیای که ریشه در تاریخ، فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی دارد.
پلاتو:صفهان امروز با این پیشینه تاریخی، الگویی موفق از همدلی، احترام متقابل و وحدت میان پیروان ادیان توحیدی در سطح ملی و جهانی محسوب میشود.