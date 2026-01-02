۲۵ هزار عدد فندک خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال در لامرد کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با خودرو‌های شوتی، ماموران انتظامی لامرد هنگام گشت زنی به یک خودرو پژو مشکوک شدند که به دستور ایست پلیس توجهی نکرده و اقدام به فرار کردند.

سرهنگ حسن امجدیان افزود: ماموران پس از طی مسافتی تعقیب و گریز موفق به توقیف خودرو و کشف ۲۵ هزار عدد فندک خارجی فاقدمجوز شدند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.