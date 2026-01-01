پخش زنده
مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد ارتحال مرحوم علامه مصباح یزدی امشب در حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال مرحوم علامه مصباح یزدی در قم که نمایندگان بیوت مراجع تقلید، علما، روحانیون و شاگردان علامه مصباح یزدی و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، حجت الاسلام رفیعی از فضلا و اساتید حوزه با اشاره به نقش عالمان در حراست از کیان دین اسلام گفت: عالم متعهد و در مسیر اهداف عالی اسلام، سبب تعالی جامعه و مسلمانان میشود.
وی علم حقیقی به دین، تقوا، عمل به احکام الهی، وابسته به دنیا نبودن و پاسداری از دین و مخالفت با هوای نفس را از ویژگیهای عالمان حقیقی دین از منظر ائمه معصومین علیهم السلام عنوان کرد و افزود: وجود این صفات و ویژگیها در شخصیت مرحوم آیت الله مصباح یزدی از او عالمی در خدمت دین و خدمتگزار جامعه اسلامی ساخته بود.
حجت الاسلام رفیعی، علامه مصباح یزدی را عالمی پارسا و پرهیزکار، مسلط به مسائل اسلام، معرفی کرد و گفت: خدمات این فقیه فقید در عرصه تولید اندیشه دینی، نوآوری در تبیین و آموزش علوم دینی و تربیت شاگردان ممتاز کمنظیر بود.
مرحوم علامه محمدتقی مصباح یزدی فقیه، فیلسوف، مفسر قرآن و از اندیشمندان و اساتید حوزه علمیه قم بود که ریاست مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، عضویت در مجلس خبرگان رهبری، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست شورای عالی مجمع جهانی اهلبیت از سوابق او است.