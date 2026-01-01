مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اصفهان از دستگیری چند مظنون به قتل فرد ۳۷ ساله‌ای به نام داریوش انصاری در فولادشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس اعلام پلیس، شامگاه چهارشنبه دهم دی ماه فرد ۳۷ ساله‌ای پس از درگیری و نزاع در مقابل درب منزلش مصدوم و سپس توسط اعضای خانواده‌اش به بیمارستان منتقل می‌شود، اما تلاش پزشکان برای نجات این فرد به نتیجه نمی‌رسد و بر اثر شدت جراحات وارده فوت می‌کند.

پلیس با اشاره به آغاز تحقیقات در این خصوص اعلام کرد: چند مظنون به قتل این فرد شناسایی و دستگیر شده‌اند.

پلیس با اشاره به برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت، ابراز کرد: تحقیقات پلیس در این خصوص ادامه دارد و نتیجه متعاقبا اعلام خواهد شد.