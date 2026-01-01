مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین یاد و خاطره شهدای در روستا‌های حاجیکلاته علی آباد کتول و اونق یلقی علیا شهرستان آق قلا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امروز مردم روستا‌های حاجیکلاته علی آباد کتول و اونق یلقی علیا شهرستان آق قلا طی مراسمی یاد و نام شهیدان را گرامی داشتند.

سخنرانان در این مراسم‌ها شجاعت مقابل دشمن را از ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی دانستند و الگو قراردادن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را نیاز و ضرورت جامعه امروز اعلام کردند.

یادواره شهدا تنها یک مراسم نیست؛ فرصتی است برای زنده نگه داشتن یاد کسانی که با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و آرامش امروز ما را رقم زدند.