مراسم بزرگداشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین یاد و خاطره شهدای در روستاهای حاجیکلاته علی آباد کتول و اونق یلقی علیا شهرستان آق قلا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امروز مردم روستاهای حاجیکلاته علی آباد کتول و اونق یلقی علیا شهرستان آق قلا طی مراسمی یاد و نام شهیدان را گرامی داشتند.
سخنرانان در این مراسمها شجاعت مقابل دشمن را از ویژگیهای برجسته شهید سلیمانی دانستند و الگو قراردادن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را نیاز و ضرورت جامعه امروز اعلام کردند.
یادواره شهدا تنها یک مراسم نیست؛ فرصتی است برای زنده نگه داشتن یاد کسانی که با ایثار و ازخودگذشتگی، امنیت و آرامش امروز ما را رقم زدند.