­برترین‌های ایران در مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی کشور به میدان آمدند و در نهایت نمایندگان استان تهران، کیش و فارس به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی ایران در سال ورزشی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ با حضور ۹۵ ورزشکار از سراسر کشور و به میزبانی استان تهران، از روز یکشنبه ۷ دی‌ماه آغاز و عصر امروز پنج شنبه ۱۱ دی‌ماه به پایان رسید.

این رقابت‌ها در بخش آقایان برگزار شد. ورزشکاران در نخستین مرحله مسابقات، در قالب ۲۰ گیم به مصاف هم رفتند و سطح فنی بالای مسابقات و رقابت نزدیک میان شرکت‌کنندگان، توجه علاقمندان را جلب کرد.

در پایان مسابقات برترین‌ها مشخص شدند:

مقام نخست: سام بیگدلی از استان تهران

مقام دوم: امیر دل آرا از جزیره کیش

مقام سوم: تدین از استان فارس

مقام چهارم:آروین افرازه از استان تهران

مقام پنجم: محسن قادری از استان هرمزگان‌های گیم مسابقات: علیرضا فهیمی

مسئولیت برگزاری مسابقات بر عهده ساسان تبرایی بود.

مسابقات بولینگ انفرادی قهرمانی ایران ۱۴۰۴–۱۴۰۵ به عنوان یکی از مهم‌ترین رویداد‌های تقویم این رشته، نقش مؤثری در شناسایی و معرفی برترین‌های کشور ایفا کرد.