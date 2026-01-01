استاندار زنجان گفت: تاکنون یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در استان افتتاح شده و تا پایان سال، حدود ۷۰ مگاوات دیگر نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان با حضور مدیران اجرایی، مسئولان استانی و نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، استاندار زنجان ضمن قدردانی از توضیحات فنی و تخصصی ارائه‌شده پیرامون لایحه بودجه و شبهات مطرح‌شده، بر ضرورت انسجام مدیریتی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و تسریع در اجرای مصوبات تأکید کرد.

صادقی با اشاره به فعال‌سازی کمیته‌های ذیل شورای راهبری تحول اداری استان افزود: اصلاح نظام اداری استان با تمرکز ویژه بر دو محور اساسی «مبارزه با فساد» و «شفافیت» در حال پیگیری است، چرا که فساد و عدم شفافیت می‌تواند بستر بروز آسیب‌های جدی در فعالیت‌های اقتصادی و گردش منابع مالی باشد.

وی با بیان اینکه بیشترین زمینه‌های بروز فساد در محل تلاقی بخش دولتی و خصوصی شکل می‌گیرد، افزود: شفاف‌سازی فرآیند‌ها و اطلاع‌رسانی صحیح به افکار عمومی از مهم‌ترین رسالت‌های رسانه‌ها و مدیران است و باید از ارائه اطلاعات ناقص یا آدرس‌های نادرست که موجب انحراف افکار عمومی می‌شود، پرهیز شود.

استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبات کارگروه زیربنایی استان اشاره کرد و گفت: پروژه‌های مهمی از جمله طرح گاوازنگ و الحاق اراضی تعاونی‌های خارج از محدوده شهر زنجان، حاصل صد‌ها ساعت کار کارشناسی فشرده بر روی مسائل مزمنی است که برخی از آنها سابقه‌ای بیش از ۲۰ تا ۳۰ سال در استان داشته‌اند.

وی تأکید کرد: این دستاورد‌ها نتیجه یک کار جمعی در سطح استان است و هیچ‌گاه نباید به نام یک فرد یا مدیر خاص ثبت شود؛ کارشناسان فنی دستگاه‌های اجرایی نقش محوری در رسیدن به این نتایج داشته‌اند.

به گفته استاندار زنجان، کلیات طرح گاوازنگ به تصویب رسیده و برای نهایی شدن، نیازمند هماهنگی با شورای نظارتی و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است. همچنین طرح الحاق اراضی به محدوده شهر زنجان که در قالب مصوبه طرح جامع دنبال می‌شود، پس از رفع موانع متعدد، وارد مرحله‌ای شده که اجرای آن با همراهی مالکان و اطلاع‌رسانی صحیح امکان‌پذیر خواهد بود.

صادقی با اشاره به برخی اطلاعات نادرست که از سوی سوداگران زمین به ذی‌نفعان منتقل می‌شود، بر نقش رسانه‌ها و مدیران ذی‌ربط در تبیین فواید طرح‌های مصوب تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود در فرصت تعیین‌شده، با اطلاع‌رسانی دقیق و کارشناسی، زمینه همراهی مالکان و حل نهایی این مسائل فراهم شود.

مولدسازی؛ محور تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای استان

وی در ادامه به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و افزود: جلسات هفتگی مولدسازی با حضور دستگاه‌های اجرایی در استان برگزار می‌شود و بخشی از تأمین مالی مصوبات سفر دولت و رئیس‌جمهور به استان از محل مولدسازی پیش‌بینی شده است.

استاندار زنجان با بیان اینکه آیین‌نامه‌های موجود در این حوزه نیازمند اصلاح و افزایش اختیارات استانی است، افزود: مدیران دستگاه‌ها باید با نگاه مسئولانه و پیگیرانه، این ظرفیت مهم تأمین مالی را فعال کنند تا تعهدات استان به‌موقع محقق شود.

توسعه انرژی خورشیدی؛ مزیت راهبردی زنجان در شمال‌غرب کشور

استاندار زنجان توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های راهبردی استان دانست و گفت: تاکنون یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی در استان افتتاح شده و تا پایان سال، حدود ۷۰ مگاوات دیگر نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به وجود نزدیک به ۲ هزار مگاوات متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی در استان، افزود: هدف‌گذاری ما بهره‌برداری از حداقل هزار مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان سال ۱۴۰۵ است. اقلیم مناسب استان و زیرساخت‌های منحصر‌به‌فرد انتقال برق در شمال‌غرب کشور، مزیت رقابتی مهمی برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه ایجاد کرده است.

استاندار زنجان در بخش دیگری از نشست، بر همکاری کامل دستگاه‌های اجرایی با ستاد سرشماری استان تأکید کرد و گفت: سرشماری دقیق، مبنای اصلی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در همه حوزه‌هاست و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند در تأمین نیروی انسانی، تجهیزات، خودرو و سایر امکانات مورد نیاز با دبیرخانه ستاد همکاری کنند.

وی همچنین نقش شهرداری‌ها در نصب پلاک‌های شهری و روستایی را بسیار مهم دانست و خواستار ارائه گزارش پیشرفت این اقدام از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان به جلسه بعدی ستاد سرشماری شد.

پیگیری حداکثری سهم استان از بودجه ملی

استاندار زنجان با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده، از مدیران اجرایی خواست پیگیری سهم استان از بودجه ملی و اعتبارات شرکت‌های دولتی را به‌صورت جدی دنبال کنند و این موضوع را یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران دانست.

وی تأکید کرد: مدیران باید ارقام مندرج در لایحه بودجه مرتبط با طرح‌های استان را با مصوبات سفر دولت و تعهدات موجود تطبیق داده و پیشنهاد‌های اصلاحی خود را برای بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس ارائه دهند.