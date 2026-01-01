گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید کاظمی و سلیمانی

در این آیین، مشاور رییس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تجلیل از مقام شامخ این دو شهید، بر تداوم راه آنان در مقابله با استکبار جهانی و دفاع از ارزش‌های انقلابی تأکید کردند.

سردار حسین اشتری افزود: این سرداران قهرمانان ملی هستند که برای همه ما الگو هستند.

وی افزود: سردار دل‌ها در اوج اقندار تواضع داشت و مردم دار بود.

اشتری افزود: او پرچمدار مبارزه با تروریسم و مدافع مظلوم بود. مرز و ملیت و مذهب برایش معنا نداشت.

سردار سرتیپ پاسدار حاج احمد کاظمی، فرمانده دلیر نیروی هوایی سپاه و از فرماندهان برجسته دفاع مقدس، در دیماه ۱۳۸۴ بر اثر سانحه هوایی به شهادت رسید.

آرامگاه این سردار شهید در گلستان شهدای اصفهان است.

سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده بین‌المللی مقاومت و فرمانده نیروی قدس سپاه نیز در دیماه ۱۳۹۸ در حمله تروریستی آمریکا در بغداد به درجه رفیع شهادت نائل آمد. یاد و نام این دو اسوه مقاومت و ایثار، همواره در قلب ملت ایران زنده است.