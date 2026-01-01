پخش زنده
امروز: -
جانشین قرارگاه استانی شهید بروجردی گفت: شهدا مکتب ایستادگی و مقاومت را در مکتب عاشورا آموختند و با الهام از این مکتب در مقابل دشمنان ایستادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار سرتیپ دوم پاسدار یوسف معروفی در مراسم یادواره شهدای کوی تقیآباد میاندوآب در سخنانی با تأکید بر اینکه باید قدردان خون شهدا باشیم، اظهار کرد: امنیت و آرامش ما بهخاطر خون شهدا بوده و باید این را قدر بدانیم.
جانشین قرارگاه استانی شهید بروجردی با بیان اینکه شهدا از مکتب عاشورا و امام حسین (ع) درس گرفتند، افزود: شهدا مکتب ایستادگی و مقاومت را در مکتب عاشورا آموختند و با الهام از این مکتب در مقابل دشمنان ایستادند و جان خود را فدای اسلام و انقلاب کردند.
وی با اشاره به اینکه دشمن از ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگرفته از مکتب عاشورا؛ هراس دارد، گفت: امروز همه ما وظیفه داریم تا مکتب و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل امروزی انتقال داده و آنها را با رشادتها و ایثارگریهای شهدا آشنا سازیم.
سردار معروفی تصریح کرد: یادواره شهدا فرصتی است تا بگوییم و بدانیم که شهدا که بودند و چه کردند و چگونه در مقابل دشمنان ایستادند و ما امروز چه وظیفهای داریم.
جانشین قرارگاه استانی شهید بروجردی هم چنین با اشاره به اینکه دشمن امروز با تمام توان به میدان آمده است، گفت: باید در مقابل دشمن هوشیار بوده و با هوشیاری و بصیرت توطئههایش را خنثی کرد.
سرهنگ پاسدار محمد پیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب نیز در این مراسم در سخنانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با بیان اینکه شهدا سرمایههای ارزشمند نظام و خانوادههای شهدا چشموچراغ ملت هستند، گفت: هویت و عزت ملت بزرگ ایران اسلامی و همچنین پیشرفت و آبادانی کشور به برکت خون شهدا است.
مداحی، تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و تجلیل از اعضای شورای تحول محله از دیگر بخشهای این مراسم بود.