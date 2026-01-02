آمادگی بیش‌از ۳۰۰ مسجد استان بوشهر برای برگزاری اعتکاف

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: تعداد مساجد میزبان اعتکاف، امسال با افزایش ۲۲ درصدی نسب‌به پارسال به بیش‌از ۳۰۰ مسجد رسیده است.