آمادگی بیشاز ۳۰۰ مسجد استان بوشهر برای برگزاری اعتکاف
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: تعداد مساجد میزبان اعتکاف، امسال با افزایش ۲۲ درصدی نسببه پارسال به بیشاز ۳۰۰ مسجد رسیده است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، حجتالاسلام محمد قادری با تأکید بر نقش محوری مساجد در دینداری اجتماعی، اظهار کرد: اعتکاف بهعنوان یکی از جلوههای بارز حیات مسجدمحور، نقش مهمی در پیوند مردم بهویژه جوانان با خدا، قرآن و هویت دینی دارد.
وی با اشاره به رشد متوازن اعتکاف در شهرستانهای مختلف استان، افزود: افزایش قابل توجه مساجد میزبان اعتکاف در سال جاری نشاندهنده حرکت یکپارچه فرهنگی در استان است. راهبرد اصلی ما با نزدیک شدن به اشباع کمی، تمرکز بر ارتقای کیفیت اعتکاف و افزایش اثر اجتماعی آن در محلات است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از افزایش معنادار مساجد میزبان اعتکاف خبر داد و گفت: تعداد این مساجد نسبت به سال گذشته ۲۲.۴ درصد رشد داشته و از ۲۵۰ مسجد به ۳۰۶ مسجد در سطح استان رسیده است.
وی، پویش ملی «حالت پرواز» را موتور محرک محتوایی اعتکاف امسال دانست و گفت: برای اجرای مؤثر این پویش، کارگاههای توانمندسازی در ده شهرستان برگزار و بستههای محتوایی میان فعالان فرهنگی مساجد توزیع شده است.
حجتالاسلام قادری همچنین با اشاره به رونمایی از اطلس مساجد استان، اظهار کرد: این اطلس با سطحبندی مساجد از «دایر» تا «الگو»، ابزاری برای راهبری هوشمند فرهنگی و تقویت نقش مساجد در حل مسائل محلهمحور است و میتواند مساجد الگو را به کانون تولید فکر و نوآوری اجتماعی تبدیل کند.