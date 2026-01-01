پخش زنده
مزرعه خورشیدی دولت، برای تامین برق دستگاههای اجرایی خراسان رضوی، در محل نیروگاه توس مشهد به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بهره برداری از این مزرعه همزمان با رویداد «انرژینو»، عصر امروز در مراسمی با حضور استاندار در محل نیروگاه توس مشهد صورت گرفت.
استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: این نیروگاه در مدت پنج ماه با هزینه سه هزار میلیارد ریال و با مشارکت ۲۰ دستگاه اجرایی عملیاتی و بهره برداری شد، در این مسیر تلاش شد دستگاههای اجرایی که حتی ردیف اعتبارات ملی داشتند در کنار هم قرار بگیرند.
غلامحسین مظفری افزود: یکی از نمونههای موفق در این زمینه، کمیته امداد امام خمینی (ره) است که با پیگیری انجامشده، منابع ملی خود را بسیج کرده است و حدود ۱۵ مگاوات طرح در خراسان رضوی را در دستور کار دارد.
وی از دستگاههای اجرایی خواست تا سهم خود را در مسیر تحقق تعهد استان برای ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر ادا کنند تا بتوان در استان به صورت جدی فعالیتها را آغاز کرد و گامهای مؤثر برداشت، همچنین کشاورزان، صنعتگران، مصرفکنندگان خانگی و سرمایهگذاران وارد عرصه عمل شوند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: ممکن است دستگاههای اجرایی در حوزه هزینهکرد در این طرحها با اولویتها و محدودیتهایی روبهرو باشند، اما به دلیل مبنای مشارکتی این طرح، مزرعه خورشیدی دولت اجرا شد تا ثابت کنیم شعارها و وعدهها در عمل نیز دنبال میشود.