وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد، سند تسهیم درآمد محتوا، ظرف یکی دو هفته آینده اجرایی شود. ستار هاشمی تاکید کرد: به دنبال آن هستیم که از تولید محتوای متناسب با فرهنگ و سلیقه ایرانیان حمایت کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما ، درباره آخرین وضعیت اجرای سند تسهیم درآمد محتوا گفت: سند تسهیم درامد محتوا موضوعی است که در دولت چهاردهم به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است. نگاه مان این است که از تولیدکنندگان محتوا حمایت کنیم. آقای هاشمی گفت: سازکار اجرایی این سند در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته و با هماهنگی همه ذی نفعان، دستگاه‌ها و افرادی که در این حوزه موثر هستند در حال نهایی شدن است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرایند و سازکار اجرایی سند تسهیم درآمد محتوا را از نظر فنی و حقوقی اندکی پیچیده دانست و گفت: با این وجود این سازکار دیگر به انتها رسیده و امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده اجرای آن آغاز شود.

ستار هاشمی تاکید کرد: نکته‌ای که در وزارت ارتباطات بر آن تاکید داریم، این است که ما قرار است که محتوایی را حمایت کنیم که بخش خصوصی تولید می‌کند. به این معنا که بتوانیم کسانی را که در بخش خصوصی در زمینه تولید محتوا فعالیت می‌کنند، ترغیب و حمایت کنیم تا محتوای متناسب با فرهنگ و سلیقه و ذائقه ایرانیان تولید کنند.

سند تسهیم درآمد محتوا، بهمن پارسال در شورای عالی فضای مجازی تصویب و خرداد امسال به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شد. این سند تولیدکنندگان محتوای فاخر ایرانی و اسلامی را در درآمد حاصل از ترافیک محتوا، سهیم می‌کند. ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی، مزیت بخشی اقتصادی و ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی و تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین الملل و تعادل بخشی درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید توزیع و مصرف محتوا از اهداف این سند است.