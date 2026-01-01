



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،در هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته دوم باشگاه‌های کشور برق شیراز در تهران میزبان خود را شکست داد .

در این هفته برق از ساعت ۱۴ امروز در تهران به مصاف شاهین تهران رفت که در پایان ۳ بر یک به پیروزی رسید .

گل‌های تیم برق شیراز در این دیدار توسط فرزان دانا از روی نقطه پنالتی احمدرضا دهداری و علی رضا بخشی به ثمر رسید. برق شیراز سه شنبه ۱۶ دی ماه در ورزشگاه شهید دستغیب میزبان فولاد هرمزگان است .