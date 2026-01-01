نشست معرفتی یگان شهید سلیمانی با حضور جمعی از بازنشستگان، پیشکسوتان جهاد و شهادت، روز گذشته در سالن طلائیه شهرستان مهاباد برگزار شد. محور اصلی این نشست، تبیین و بررسی بیانیه گام دوم انقلاب و نقش این عزیزان در تحقق منویات مقام معظم رهبری بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد، در این نشست با اشاره به رشادت‌های دوران دفاع مقدس و تأمین امنیت کنونی کشور، گفت:امنیت و آرامش امروز مرهون جانفشانی‌ها و حماسه‌هایی است که این عزیزان آفریدند و برای سرافرازی نظام اسلامی به نمایش گذاشتند.

حجت‌الاسلام محسن حمزه صحیحی افزود:در راستای بیانیه گام دوم انقلاب و فرامین رهبری، ما در این نشست به تبادل نظر پرداختیم که نقش ما در پیمودن این مسیر آینده چیست.

حجت‌الاسلام صحیحی تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه امروز پیشکسوتان، روایتگری جهاد است.

او با اشاره به نسل‌های جدید، تصریح کرد: نسل دوم، سوم و چهارمی که نه انقلاب را دیده‌اند و نه دوران جنگ و حوادث پیش و پس از آن را، نیازمند دریافت صحیح روایات هستند. اگر ما وظیفه خود در روایت درست تاریخ را انجام ندهیم، دشمنان از طریق جنگ نرم اقدام به غلط روایت کردن حقایق خواهند کرد.

این نشست با هدف هم‌افزایی تجربیات پیشکسوتان برای حفظ دستاورد‌های انقلاب و هدایت نسل‌های آینده در مسیر گام دوم انقلاب به پایان رسید.