به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیریت بحران فرمانداری شهرستان باروق در اطلاعیه‌ شماره نه از مردم و رانندگان خواست به دلیل بارش برف و کولاک شدید در جاده سرچم در بخشی از محدوده شهرستان باروق و شهرستان چاراویماق به هیچ وجه از این جاده تردد نکنند.

در این اطلاعیه آمده است: ضمن توجه به هشدار‌های صادره، در صورت تردد از این محور، حتما تجهیزات زمستانی و ایمنی شامل لاستیک مناسب، زنجیر چرخ و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشید و از سالم بودن بخاری ماشین، چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن اطمینان حاصل کنید.