چمران اعلام کرد:
طرح میدان فتح در آستانه افتتاح
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با حضور در محل طرح میدان فتح از روند تکمیل این طرح عمرانی بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران امروز در آستانه بهرهبرداری رسمی از طرح میدان فتح از این طرح و امتداد شاخه غربی بزرگراه یادگار امام بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی آخرین وضع اجرایی میدان فتح و پیگیری روند تکمیل امتداد شاخه غربی بزرگراه یادگار امام (ره) از میدان فتح تا میدان جی انجام شد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان این بازدید، ضمن ارزیابی میدانی طرح، از روند پیشرفت آن ابراز رضایت کرد.
چمران در حاشیه این بازدید با اشاره به نزدیک شدن طرح میدان فتح به مراحل پایانی گفت: بخش عمدهای از عملیات اجرایی میدان فتح به پایان رسیده و این طرح در آستانه افتتاح قرار دارد.
وی افزود: پس از افتتاح میدان فتح بهتر است تمام تمرکز مجموعه اجرایی طرح بر محور جی شامل تکمیل میدان جی، رمپها و دسترسیهای مرتبط قرار گیرد تا این بخش نیز هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط بهرهبرداری از امتداد شاخه غربی یادگار امام گفت: در صورتی که امکان تردد خودروها از زیرگذر به سمت شرق و میدان جی فراهم شود، این مسیر نیز قابلیت بهرهبرداری دارد، اما در شرایط فعلی به دلیل مسدود بودن انتهای مسیر، ضرورتی برای این اقدام وجود ندارد.
چمران همچنین با تأکید بر نقش هماهنگی میان دستگاهها در تکمیل طرح میدان جی گفت: در صورتی که همکاری و هماهنگی لازم میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهرداری تهران برقرار باشد و اراضی مورد نیاز بهموقع تحویل شود، امکان بهرهبرداری از میدان جی تا پایان سال ۱۴۰۴ وجود دارد در غیر این صورت، بهرهبرداری از این طرح با تأخیر همراه خواهد شد.
وی با اشاره به همکاریهای انجامشده تاکنون افزود: خوشبختانه تا امروز تعاملات خوبی شکل گرفته و امیدواریم این روند همکاری ادامه داشته باشد تا طرح در زمانبندی پیشبینیشده به نتیجه برسد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر لزوم کاهش مشکلات شهروندان منطقه گفت: هرچه افتتاح این طرحها به تأخیر افتد، ساکنان اطراف و شهروندانی که از این مسیر تردد میکنند با مشکلات بیشتری مواجه میشوند، بنابراین تسریع در اجرای طرحها به نفع مردم است.
چمران با اشاره به چشمانداز توسعه امتداد بزرگراه یادگار امام بیان کرد: از گذشته پیگیر ادامه این مسیر تا پل شهید کاظمی و اتصال آن به آزادراه تهران ـ قم (آزادراه خلیج فارس) بودهایم، اما اجرای این بخش در دوره فعلی مدیریت شهری امکانپذیر نیست و در آینده توسط مدیران بعدی دنبال خواهد شد.