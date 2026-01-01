به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سعید محمدخانی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فریدونشهر گفت: با تلاش شبانه روزی راهداران، گردنه کلوسه راه ارتباطی ۷ روستای کاهگان علیا و سفلی، کاهگانک، وزوه، کلوسه، وستگان و دورک بعداز ۵ روز مسدود بودن بازگشایی شد.

وی از رانندگان و مسافران خواست: با توجه به برودت هوا و احتمال یخبندان در ساعات شبانه، با رعایت احتیاط کامل، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را همراه داشته باشند و پیش از تردد، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند

گردنه کلوسه فریدونشهر نقطه اتصال هفت روستای کلوسه، وستگان، کاهگان علیا، کاهگان سفلی، دورک، کاهگانک و وَزوه در پشتکوه است، که در زمان بارش برف مسدود شده و عملیات برف روبی در آن پس از اتمام بارش اجرا می‌شود.

شهرستان فریدونشهر از ۲ شهر و ۸۵ روستا تشکیل شده و در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان و در دامنه کوه‌های زاگرس قرار دارد.