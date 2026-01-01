پخش زنده
المپیاد تخصصی امداد و نجات کشور با میزبانی جمعیت هلال احمر مازندران در مجتمع عباسآباد بهشهر برگزار شد.
المپیاد تخصصی امداد و نجات کشور با میزبانی جمعیت هلال احمر استان مازندران در مجتمع تاریخی–گردشگری عباسآباد بهشهر برگزار شد.
این رویداد ملی در دو بخش بانوان و آقایان برنامهریزی شده است که بخش بانوان از ششم تا نهم ماه جاری با حضور تیمهایی از استانهای مختلف کشور برگزار شد.
در پایان رقابتهای بخش بانوان، تیم استان آذربایجان شرقی مقام قهرمانی را کسب کرد، استان زنجان در جایگاه نایبقهرمانی قرار گرفت و استان ایلام عنوان سوم را به خود اختصاص داد.
این المپیاد با هدف ارتقای سطح آمادگی، افزایش توان تخصصی امدادگران، تبادل تجربیات و سنجش مهارتهای عملیاتی در شرایط واقعی برگزار شد و شرکتکنندگان در بخشهای مختلف تخصصی به رقابت پرداختند.
دوره ویژه آقایان این المپیاد نیز از دهم تا دوازدهم ماه جاری در همین محل در حال برگزاری است و تیمهای امدادی استانها توانمندیهای خود را در فضایی رقابتی و آموزشی به نمایش میگذارند.
مجتمع تاریخی–گردشگری عباسآباد بهشهر با برخورداری از شرایط محیطی متنوع و فضای مناسب، بستر مطلوبی برای برگزاری این رویداد تخصصی ملی فراهم کرده است.