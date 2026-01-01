رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور گفت: ایران، در آستانه ورود به سونامی سالمندی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دکتر مجید فولادیان امروز در نشست کارشناسان ارشد دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور در مشهدگفت: هم اکنون رشد جمعیت سالمندی در ایران چهار برابر رشد جمعیت کشور است که این موضوع نشان دهنده ورود ایران به بحران سونامی سالمندی است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور افزود: هم اینک رشد جمعیت ایران حدود یک و چهار درصد و رشد جمعیت سالمند چهار وچهل و هشت صدم رصد است.

وی با اشاره به موضوع «نرخ درگیری» مرتبط با سالمندی در ایران بیان کرد: معنی نرخ درگیری این است که افراد فعال در جامعه، درگیر مراقبت از سالمند می‌شوند و این بحران پنهان فراتر از آمار جمعیتی، بحث ساختاری است و به ساختار جامعه ایران ربط دارد.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور ادامه داد: نرخ درگیری مرتبط با سالمندی در ایران به نسبت هر ۱۰۰ نفر جمعیت حدود ۱۸۰ نفر و در کشور‌های دیگر مثل ژاپن ۱۲ نفر و در سوئد ۱۸ نفر به ازای هر ۱۰۰ نفر است که این آمار نشان می‌دهد وضعیت در ایران چقدر جدی است.

فولادیان گفت: نرخ درگیری سالمندی در ایران بسیار بالا است که این موضوع مسأله ساز است و باعث می‌شود که انرژی نیروی فعال جامعه را بگیرد و دچار بحران کند.

وی با اشاره به چهار سناریوی محتمل برای آینده سالمندان ایران در افق سال ۱۴۳۰، بیان کرد: سناریوی اول «سناریوی مخاطره آمیز» است و الان ما در این مرحله هستیم که در این سناریو، حکمرانی ناکارآمد در حوزه سالمندی محصور است و اقتصاد شکننده با تورم ۵۰ درصد و بدترین حالت ممکن است، دوم «سناریوی سپیده دم کاذب» است که در آن حکمرانی همچنان در حوزه سالمندی ناکارآمد است، اما اقتصاد مولد است و در سناریوی سوم با عنوان «سناریوی تاریک- روشن» که در آن حکمرانی هوشمند می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور تاکید کرد: چهارمین «سناریوی سالمندی سعادتمند» است که بسیار مهم است و در آن حکمرانی هوشمند می‌شود و اقتصاد مولد خواهد شد. در آن کیفیت زندگی افزایش می‌یابد و صندوق‌های بازنشستگی پایدار می‌شوند و می‌توانیم مشارکت فعال سالمندان در حوزه‌های اقتصادی همچنان داشته باشید و نرخ درگیری رو پایین بیاوریم که با سیاست گذاری و بهبود شرایط جامعه می‌توان به این وضعیت ایده آل رسید.

فولادیان با بیان این که سه اهرم کلیدی برای رسیدن به سناریوی چهارم و ساختن سالمندی سعادتمند وجود دارد، ادامه داد: اهرم نخست حکمرانی هوشمند و یکپارچه است که راه‌های ایجاد آن شامل ایجاد پایگاه داده‌های ملی سالمندی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، تفکیک سیاست گذاری از اجرا و هماهنگی بین بخشی بین بهداشت رفاه و اقتصاد است.

وی بیان کرد: اهرم دوم اقتصاد مولد و بازار کار فراگیر است که راه‌های آن شامل توسعه اقتصاد نقره‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی منعطف برای سالمندان، آموزش و توانمندسازی برای ماندگاری در بازار کار و اصلاح قوانین برای حضور مجدد در بازار کار است.

به گفته وی، هرم سوم توزیع عادلانه رفاه و تقویت خانواده است که راه‌های آن شامل توسعه بیمه‌های مراقبت طولانی مدت، سیاست‌های دوستدار خانواده و تسهیلات و خدمات مراقبت، تقویت ارتباط بین نسلی و کاهش تبعیض سنی و نیز تضمین دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت است.

در این مراسم از ۶ کتاب حوزه سالمندی شامل «کتاب راهنمای جامع مراقبت از سالمندی» با ترجمه طاهره سکوت، «راهکار‌های علمی و عملی مدیریت بیماری‌های شایع در دوره سالمندی»، «بیماری‌ها و اختلالات رایج در سالمندان» و «بهداشت روان در دوران سالمندی» با تالیف و گردآوری طاهره سکوت و اعظم خرم، «اختلالات شایع روانی در سالمندان» با تالیف و گردآوری مژگان رضازاده و اعظم خرم و «صد نکته سلامت سالمندان» به تألیف محمدرضا کاشفی و وحیدرضابرهانی نژاد رونمایی و از نویسندگان این کتاب‌هاقدردانی شد.