فرماندار دشتی:
ساخت اسکله مواد معدنی در شهرستان دشتی ضروری است
فرماندار دشتی گفت: با توجه به اینکه این شهرستان قطب معادن استان است، وجود اسکله مواد معدنی ظرفیت مناسبی را برای توسعه صنایع معدنی در منطقه فراهم خواهد کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رضا مقاتلی در همایش «وفاق ملی برای سرمایهگذاری و تولید» که با حضور سرمایهگذاران شهرستانهای دشتی و تنگستان برگزار شد، اظهار کرد: دولت نگاه ویژهای به حمایت از تولید دارد و در بسیاری از حوزهها، شهرستان دشتی ظرفیت تبدیلشدن به قطب اقتصادی استان را داراست.
وی با اشاره به معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری در شهرستان دشتی، افزود: جهت تسهیل حضور سرمایهگذاران در شهرستان برای نمونه ما از بستههای بینام سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدید پذیر آغاز کردیم و در حال حاضر از مجموع ساختگاههای سرمایهگذاری در استان بوشهر بیشترین ساختگاهها در شهرستان دشتی واقع شده است؛ موضوعی که نشاندهنده اهتمام جدی با هدف فراهمبودن زیرساختها از قبل است.
فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی، عنوان کرد: سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در حوزههای مختلف در این شهرستان تولید میشود و در بخش دام و طیور نیز سالانه حدود دو میلیون قطعه جوجهریزی انجام میگیرد.
وی ادامه داد: شهرستان دشتی در تولید گوجهفرنگی خارج از فصل نیز نقش برجستهای در جنوب کشور دارد و بخش قابل توجهی از این محصول به خارج از کشور صادر میشود؛ و در حوزه آبزی پروری نیز قابلیتهای زیادی در شهرستان وجود دارد.
مقاتلی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان دشتی، بیان کرد: وجود جاذبههایی همچون کوه نمک، کلوتها و قلعههای تاریخی، ظرفیتهای کمنظیری را در حوزه گردشگری ایجاد کرده که در صورت سرمایهگذاری، این ظرفیتها احیا و فعال خواهند شد. در حوزه بومگردی و هتلینگ نیز زمینه مناسبی برای حضور سرمایهگذاران وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت وجود اسکله مواد معدنی در شهرستان دشتی گفت: با توجه به اینکه دشتی قطب معادن استان است، این زیرساخت ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع معدنی در منطقه فراهم خواهد کرد.