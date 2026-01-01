پخش زنده
کانون تخصصی سلامت خدمت رضوی شهرستان میاندوآب به مناسبت میلاد باسعادت امام علی (ع) اردوی جهادی سلامت برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسئول کانون خدمت رضوی شهرستان میاندوآب گفت: در این اردوی جهادی، ۶ پزشک متخصص در حوزههای قلب و عروق، مغز و اعصاب، تغذیه، پزشک عمومی، روانشناسی و زنان و مامایی به ارائه خدمات درمانی و مشاورهای پرداختند.
محمد محمودی افزود: این خدمات به مدت یک روز و بهصورت کاملاً رایگان برای ساکنان مناطق کم برخوردار شهرستان میاندوآب ارائه شد تا گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت عمومی برداشته شود.
وی با اشاره به اهداف برگزاری این اردو گفت: هدف از اجرای این برنامه، ترویج فرهنگ خدمترسانی جهادی، کمک به اقشار کمبرخوردار، کاهش مشکلات درمانی مردم و گسترش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت است.
محمودی در پایان خاطرنشان کرد: کانون تخصصی سلامت خدمت رضوی شهرستان میاندوآب در مناسبتهای مختلف، برنامههای مشابهی را با همکاری پزشکان داوطلب و گروههای جهادی در دستور کار دارد.