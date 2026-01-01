پخش زنده
امروز: -
بررسیها نشان میدهد که رسانههای معاند، بهویژه شبکههایی مانند «صهیونیست اینترنشنال»، در پی ایجاد فضای متشنج و ناامنی در ایران هستند. این تلاشها که اغلب تکراری بوده، شامل انتشار اخبار غیرواقعی و بهرهگیری از اهرمهای دروغین برای تحریک افکار عمومی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این رسانهها با “لحظهشماری” برای هرگونه ناامنی، از شایعات برای دامن زدن به جو پرتنش استفاده میکنند. به عنوان نمونه، این ادعا مطرح شد که فردی به نام «ابوالفضل مروتی» مورد ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفته است، اما بررسیها خلاف این ادعا را نشان داد.
همچنین، در آخرین مورد از این نوع عملیات، منابع وابسته به سرویسهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی (موساد) مدعی کشته شدن یک جوان ۱۸ ساله به نام «مهدی سماواتی» در شهرستان فسا شدند.
تحلیلگران معتقدند که کارمندان فارسیزبان این رژیم از طریق فضای مجازی تلاش میکنند تا با این اقدامات، هم برای مردم ایران خط و نشان بکشند و هم به ایجاد شکاف اجتماعی دامن بزنند.
در مجموع، این گزارش تأکید میکند که ترفندهای رسانهای دشمنان، که از «کشتهساز» تا انتشار دروغهای سازمانیافته را شامل میشود، تلاشی مکرر برای ایجاد آشوب در ایران بوده که تاکنون ناکام مانده است.