در میان سرما و یخبندان این روز‌های فصل زمستان؛ پرندگان مهاجر، آب و هوای بهاری چم شالان را برای گذران زمستان، انتخاب کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ آب و هوای معتدل چم شالان آبدانان؛ دریاچه سد کرخه را به پناهگاهی بکر برای هزاران مسافر گریزان از سرما تبدیل کرده است. این منطقه در ۶۰ کیلومتری آبدانان به مکانی برای زمستان گذرانی پرندگان مهاجر تبدیل شده است. همه ساله در فصل؛ بیش از ۴۰ گونه پرنده؛ برای زمستان گذرانی به عقبه سد کرخه در چم شالان کوچ می‌کنند.

به گفته رئیس محیط زیست آبدانان، سالانه از اوایل اذر ماه انواع پرندگان آبزی و کنار آبزی، شامل انواع: اردک، هواسیل، آبچلیک، اگرت به تالاب‌های سطح شهرستان مهاجرت می‌کنند و تا اواسط فصل بهار در شهرستان آبدانان، می‌مانند.

هادیزاده افزود: تعداد این گونه‌ها بالغ بر ۱۰ تا ۱۵ هزار قطعه است.

دریاچه سد کرخه و تالاب‌های آبدانان تا پایان اسفند میزبان پرندگان مهاجر هستند.