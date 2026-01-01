پخش زنده
فرمانده نیروی زمینی ارتش در آیین تجلیل از خانوادههای شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان منطقه اصفهان گفت: اقتدار، امنیت و عزت امروز جمهوری اسلامی ایران را مدیون جانفشانیهای شهدا، ایثارگران و خانوادههای آنان هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ علی جهانشاهی در آیین تجلیل از خانوادههای شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان منطقه اصفهان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گفت: اقتدار، امنیت و عزت امروز جمهوری اسلامی ایران را مدیون جانفشانیهای شهدا، ایثارگران و خانوادههای آنان هستیم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اهمیت و جایگاه پیشکسوتان اظهار کرد: پیشکسوتان آینه تمامنمای شاغلان و تجلی تجربه هستند و ضروری است به منظور دستیابی سریعتر به اهداف سازمانی از تجربیات آنان به شایستگی بهرهمند شویم.
وی از تلاشهای مخلصانه، جهادی و مؤمنانه ایثارگران و پیشکسوتان قدردانی کرد و خطاب به آن ها، گفت: تعداد زیادی از شما عزیزان در دوران هشت سال دفاع مقدس در میدان جنگ بودهاید و از کیان ایران اسلامی و دین مبین اسلام جانانه دفاع کردهاید، لذا بر خود لازم میدانم تا از طرف خود و فرمانده گرانقدر ارتش جمهوری اسلامی ایران از شما ایثارگران، پیشکسوتان و خانوادههای معظمتان قدردانی کنم، چرا که اگر ما نظامیان موفقیتی داریم و به لطف الهی مأموریتی را به خوبی انجام میدهیم به واسطهی پشتیبانی، همدلی و دلگرمی خانوادهها و به ویژه همسرانمان است.
امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به اهمیّت و جایگاه همسران شهدا بیان داشت: در نگاه اسلامی، اجر و پاداش تنها مخصوص میدان جنگ نیست، بلکه صبر، همراهی و فداکاری پشت جبهه نیز ارزش بسیار بالایی دارد. همسران شهدا و ایثارگران با تحمل سختیها، تنهاییها، نگرانیها و مسئولیتهای مضاعف در ثواب جهاد شریک دانسته شدهاند. در روایات، صبر همسر مجاهد نوعی جهاد خاموش شمرده شده است و در قرآن بارها تأکید شده که «اجر صابران بدون حساب داده میشود»؛ این وعده شامل کسانی است که آگاهانه سختی را در راه خدا میپذیرند. بنابراین همسران شهدا و ایثارگران با صبر، نیت خالص و تحمل رنج در راه خدا، مشمول اجر عظیم الهی هستند.
وی خاطر نشان کرد: پیشکسوتان و وابستگان نور چشم نیروی زمینی ارتش هستند، به همین دلیل به تمامی فرماندهان یگانها ابلاغ شده است که در صورت مراجعت این عزیزان بایستی به شایستگی از آنان استقبال کرده و در اسرع وقت به درخواستهایشان رسیدگی شود.
در پایان این مراسم از خانواده معظم شهدا، ایثارگران و پیشکسوتان منطقه اصفهان تجلیل شد.