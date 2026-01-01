پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان در بازدیدی صمیمانه و تأثیرگذار از منطقه آزاد اینچهبرون، ضمن قدردانی از تلاشهای ارزشمند دستاندرکاران این طرح، بر نقش کلیدی این منطقه در توسعه و پیشرفت استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ آیت الله سید کاظم نورمفیدی گفت:بیتردید، این مجموعه میتواند به یکی از کانونهای مهم جذب و شکوفایی در منطقه تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در استان با تقدیر از همت والای تمامی عوامل اجرایی و سرمایهگذاران در به ثمر رسیدن این طرح بزرگ، خاطرنشان کرد: تلاشهای خالصانهای که در این عرصه انجام گرفته، نمونهای درخشان از همدلی و تسریع در فرآیندهای توسعهای است و میتواند الگویی برای دیگر عرصهها باشد و این اقدامات زیرساختی، گامی بلند در مسیر آبادانی و رفع محرومیتهای تاریخی این دیار است.
آیتالله نورمفیدی در ادامه با بیان اینکه اینگونه طرحها میتواند آغازی برای توسعهای همهجانبه و حتی بینالمللی باشد، تصریح کرد: اگر همگان دست در دست هم دهند تا چنین اقدامات زیربنایی به سرانجام برسد، بیشک رضایت خداوند متعال و خشنودی مردم شریف این خطه را به همراه خواهد داشت و ثمرات آن، رشد، رونق و اعتلای روزافزون استان عزیزمان خواهد بود.
علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان هم از فعالیت شبانهروزی مجموعه منطقه آزاد و تسهیل کامل فرآیندهای سرمایهگذاری خبر داد و گفت: فرآیند ثبت شرکتها، استعلامها و صدور مجوزها بدون وقفه و معطلی برای سرمایهگذاران انجام میشود.
طهماسبی با بیان اینکه منطقه آزاد اینچهبرون با سرعت در حال توسعه است، افزود: طی هفت تا هشت ماه گذشته فنسکشی و دیوارکشی حدود ۸۰ درصد از چهار هزار هکتار اراضی منطقه به اتمام رسیده است.
استاندار ابراز امیدواری کرد: تا دو تا سه ماه آینده حصارکشی همه محدوده چهار هزار هکتار به بهرهبرداری برسد و سرمایهگذاران با اطمینان خاطر نسبت به امنیت سرمایه و اموال خود وارد منطقه شوند.