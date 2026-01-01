همزمان با فرا رسیدن میلاد فرخنده حضرت علی (ع) و روز پدر، بازار سنتی مهاباد شاهد شور و حال ویژه‌ای است. برخلاف سرمای زمستان، حضور پررنگ مردم، از جوانان و نوجوانان گرفته تا کودکان، حال و هوای خاصی به قلب تپنده شهر بخشیده است.

بازار شهرمهاباد، گرمای عشق و قدردانی را زیر سایه زمستان به نمایش گذاشت

بازار شهرمهاباد، گرمای عشق و قدردانی را زیر سایه زمستان به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، شهروندان مهابادی به شیوه‌های مختلفی در تلاشند تا ارادت خود را به پدرانشان ابراز کنند. مغازه‌های فروش گل و شیرینی مملو از متقاضیان خرید است. این خرید‌ها نه تنها کالای مصرفی، بلکه نمادی از عشق و تشکر نسبت به مردانی است که به عنوان ستون‌های اصلی خانواده شناخته می‌شوند.

یکی از گل‌فروشان منطقه در این خصوص گفت: با وجود افزایش قیمت‌ها، مردم امسال هم عزم راسخی برای خرید بهترین‌ها برای پدرانشان دارند.

در کنار شور و شوق خرید، صدای مردم در خصوص نظارت بر بازار نیز شنیده می‌شود. بسیاری از شهروندان در مصاحبه‌های کوتاهی که با خبرنگار ما داشتند، بر لزوم نظارت دقیق‌تر مسئولین بر قیمت کالا‌ها و جلوگیری از افزایش ناعادلانه اجناس تأکید کردند تا این ایام فرصتی برای سوءاستفاده سودجویان نشود.

بازار مهاباد در آستانه روز پدر، چهره‌ای پر رفت و آمد و پر جنب و جوش را به نمایش گذاشته است. این شلوغی، یادآور اهمیت جایگاه پدر در فرهنگ و اجتماع است؛ فرصتی که باید قدردان مردانی بود که تکیه‌گاه خانواده محسوب می‌شوند.