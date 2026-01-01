تیم‌های بندرآستارا و شهید قندی یزد از ساعت ۱۴:۰۰ فردا در ورزشگاه وحدت آستارا به مصاف هم می‌روند و تیم سپیدرود رشت در ورزشگاه شباهنگ شهریار هم میهمان تیم امید تهران خواهد بود.

تقابل نمایندگان فوتبال گیلان در لیگ دسته دوم فوتبال مقابل حریفان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته دوم فوتبال کشور و گروه اول این رقابت‌ها از ساعت ۱۴:۰۰ فردا تیم‌های بندرآستارا و شهید قندی یزد در ورزشگاه وحدت آستارا به مصاف هم خواهند رفت.

همزمان در دیگر دیدار این گروه نیز تیم سپیدرود رشت در ورزشگاه شباهنگ شهریار میهمان تیم امید تهران خواهد بود.

تا پایان هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ دسته دوم تیم بندرآستارا با هفت امتیاز در رده سیزدهم و تیم سپیدرود رشت با هفت امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد.