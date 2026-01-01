پخش زنده
تیمهای بندرآستارا و شهید قندی یزد از ساعت ۱۴:۰۰ فردا در ورزشگاه وحدت آستارا به مصاف هم میروند و تیم سپیدرود رشت در ورزشگاه شباهنگ شهریار هم میهمان تیم امید تهران خواهد بود.
همزمان در دیگر دیدار این گروه نیز تیم سپیدرود رشت در ورزشگاه شباهنگ شهریار میهمان تیم امید تهران خواهد بود.
تا پایان هفته دوازدهم رقابتهای لیگ دسته دوم تیم بندرآستارا با هفت امتیاز در رده سیزدهم و تیم سپیدرود رشت با هفت امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار دارد.