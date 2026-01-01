پخش زنده
در آستانه فرارسیدن روز پدر از فرزندان و خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ارومیه تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ برنامه فرهنگی و تربیتی ویژه تقدیر از فرزندان خانوادههای معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، در آستانه فرارسیدن روز پدر و با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی در ارومیه برگزار شد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجانغربی در این مراسم با تأکید بر ارزش و اهمیت جایگاه خانوادههای شهدا، بر لزوم حمایت از تربیت و رشد فرهنگی فرزندان آنان تأکید کرد.