خبر‌هایی از طبخ و توزیع ۶۳ دیگ غذا به مناسبت گرامیداشت دهه مقاومت و بصیرت تا تلاش ماموران اداره برق کلاله برای اتصال برق مردم حین طوفان و برقراری روشنایی را در بسته خبری کوتاه ببینید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به مناسبت گرامیداشت دهه مقاومت و بصیرت، ۶۳ دیگ غذا طبخ و توزیع شد.

در آستانه ولادت امیرالمومنین حیدرکرار هیئت ورزش باستانی زورخانه مالک اشتر گنبدکاووس از پدران ۵ شهید تجلیل کرد.

همچنین نونهالان گرگانی در سالروز ولادت امام جواد (ع) با برگزاری ورزش پهلوانی روز پسر گرامی داشتند.

از افراد برتر دارالقران کریم شهید تولی سپاه گنبدکاووس قدر دانی شد.

نیرو‌های امداد و نجات هلال احمر علی اباد کتول چند خانواده که در روستای بالا چلی این شهرستان که در برف گرفتار شده بودند نجات دادند.

سه دستگاه تریلی و کامیون در محور آزادشهر به مینودشت بر اثر باد شدیدواژگون شد.

فرمانده پلیس راه مینودشت گفت: خوشبختانه این سه حادثه تلفات جانی نداشت.

وی از رانندگان خواست تا در این محدوده با دقت بیشتر و سرعت پایین رانندگی کنند.

و تلاش ماموران اداره برق کلاله برای اتصال برق مردم حین طوفان و برقراری روشنایی.