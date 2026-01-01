به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، صالحی امیری در سفر یک‌روزه خود به شهرستان طبس با تأکید بر قدمت تاریخی و ظرفیت‌های تمدنی این منطقه، از برنامه‌ریزی برای آزادسازی حریم آثار تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و برگزاری نشست سرمایه‌گذاری در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: طبس از کانون‌های مهم تاریخی و تمدنی ایران‌زمین است و با توجه به قدمت بسیار بالای این منطقه، آزادسازی حریم آثار تاریخی و خرید اراضی اطراف آنها باید با جدیت دنبال شود.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به حضور معاونان و مدیران ارشد سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این سفر افزود: امروز یک بررسی اولیه از ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های شهرستان انجام می‌شود و قطعاً لازم است در آینده سفر‌های تکمیلی به این منطقه داشته باشیم، چرا که حوزه طبس بسیار گسترده و دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر است.

صالحی امیری گفت: نگاه ما صرفاً احیای چند بنای تاریخی نیست، بلکه معتقدیم طبس ظرفیت‌هایی دارد که باید بستر سرمایه‌گذاری‌های جدید در آن فراهم شود. در همین راستا، با مسئولان استانی و نماینده مردم در مجلس گفت‌و‌گو‌هایی انجام شده و تلاش ما بر این است که تمامی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و میراثی شهرستان شناسایی شود.

وی با بیان اینکه پس از شناسایی ظرفیت‌ها سه اقدام اساسی باید انجام شود، گفت: نخست معرفی جذابیت‌های طبس به ایرانیان و جهانیان، دوم تولید محتوای مؤثر برای برجسته‌سازی این ظرفیت‌ها در ذهن مردم ایران و کشور‌های همسایه، و سوم تقویت زیرساخت‌ها با کمک تسهیلات و جذب سرمایه‌گذار.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: هرچند در حال حاضر چند مجموعه گردشگری در طبس در حال ساخت است و بوم‌گردی‌های فعالی در شهرستان وجود دارد، اما این میزان پاسخگوی تبدیل طبس به یک شهر گردشگری فعال نیست و زیرساخت‌ها باید به شکل جدی تقویت شود.

صالحی امیری از توافق برای برگزاری نشست سرمایه‌گذاری در شهرستان طبس خبر داد و افزود: طبس با اطلاعاتی که از آن دارم، در آستانه یک جهش قرار دارد و آینده روشنی پیش‌روی این شهرستان است. مردم این دیار، طبسی زیباتر، فعال‌تر و برخوردار از جاذبه‌های جدید را تجربه خواهند کرد و ما معرفی این ظرفیت‌ها به ایرانیان و جهانیان را با جدیت دنبال خواهیم کرد.