با هدف بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات محله کمیته حمایت و راهبری طرح محلهمحوری شهرستان نقده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کمیته حمایت و راهبری طرح محلهمحوری شهرستان نقده با هدف بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات محله، با حضور امیرعباس جعفری فرماندار شهرستان نقده، فرمانده سپاه و جمعی از مسئولان ادارات، در محل مسجد حضرت علیاکبر (ع) برگزار شد.
امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده، با اشاره به اینکه رفع مشکلات محله توسط خود اهالی با کمک و خدمات رسانی دستگاههای اجرایی از اهداف این طرح میباشد، افزود: قبل از حضور ما در محله کارشناسان مرتبط مشکلات را احصا کرده بودند و امروز مسائل و نیازهای محله با محوریت مشارکت مردمی مورد بررسی قرار گرفت و بر هماهنگی دستگاههای اجرایی برای پیگیری مطالبات و ارتقای خدماترسانی در چارچوب طرح محلهمحوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بزودی نسبت به رفع این مشکلات در اسرع وقت تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
خاکی بودن بلوار علامه محمد تقی جعفری از سال ۷۵، عدم مصالحه شهرداری با صاحب باغچه موجود، نبود امکانات رفاهی از جمله آسفالت معابر، جدول کشی، پارک تریلرها در محله و پارک عمومی از عمده مطالبات این محله بود.