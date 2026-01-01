کارشناس هواشناسی لرستان برای نقاطی از استان به ویژه مناطق شمالی و نیمه شرقی، بارش‌های پراکنده و رگباری باران و برف را پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، زینب اکبری گفت: بر اساس گزارش‌های دریافتی از ماهواره هواشناسی، پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد امر ز پدیده‌های غالب آسمان استان بودند که انتظار داریم این شرایط برای ۴۸ ساعت آینده نیز ادامه داشته باشد.

وی افزود: از اواخر امشب و تا بامداد شنبه با توجه به تراکم ابر‌ها و حاکمیت شرایط ناپایدار جوی علاوه بر افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و وقوع تندباد‌های لحظه‌ای برای نقاطی از استان به ویژه مناطقی از شمال و نیمه شرقی بارش‌های پراکنده و رگباری باران و برف قابل پیش بینی است.

اکبری گفت: این شرایط در برخی نقاط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی سطح جاده ها، احتمال ایجاد رواناب و در محور‌های مواصلاتی هم با احتمال ایجاد کولاک برف همراه خواهد بود.

وی افزود: این شرایط ناپایدار از صبح شنبه از جو منطقه خارج و در روز‌های آغازین هفته آینده شاهد حاکمیت شرایط پایدار بر آسمان استان خواهیم بود.

به گفته کارشناس هواشناسی لرستان، از نظر شرایط دمایی هم برای امشب شاهد تضعیف تدریجی توده هوای سرد بر روی منطقه هستیم، اما کماکان مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی توصیه می‌شود.