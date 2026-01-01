به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی شهرستان گرمه، فردا، ميزبان مسابقاتِ انتخابي تيمِ ملي کوراش در رده سنی امیدهاست. امروز وزن کشی این مسابقات انجام شد.

در این دوره که با حضور ۱۵۰ ورزشکار در قالب ۱۸ تیم برگزار می‌شود، استعدادهای کوراش برای انتخابی تیم ملی بزرگسالان شناسایی می‌شوند.

شرکت کنندگان از استانهای خراسان شمالی و رضوی،تهران،قزوین ،مازندران، هرمزگان ، کرمان و ایلام،مرکزی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، سمنان،اصفهان،اردبیل، منطقه آزاد اروند و کیش، در اوزان ۶۰ ، ۶۶ ،۷۳، ۸۱ ، ۹۰ ، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم با هم به رقابت می پردازند

این رقابت‌ها به صورت زنده از شبکه استانی اترک پخش خواهد شد.