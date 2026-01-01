استقلال در آخرین دیدار نیم فصل اول لیگ برتر، موفق به شکست سپاهان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهانتیم‌های سپاهان و استقلال در چارچوب دیدار معوقه دهم لیگ برتر از ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان استقلال موفق به شکست دو بر یک سپاهان شد.

گل:‌های استقلال را یاسر آسانی (۱۰) و اسماعیل قلی‌زاده (۳+۹۰) زدند و رستم آشورماتوف (۱۴) با گل به خودی به اشتباه برای سپاهان گلزنی کرد.

سپاهان با ۳۰ امتیاز در پایان نیم فصل اول در صدرجدول قرار گرفت و استقلال نیز با ۲۵ امتیاز در جایگاه سوم جدول و در فاصله ۵ امتیازی صدرجدول قرار گرفت.