یک هنرستان کار و دانش شبانه‌روزی با صرف ۲۳۰ میلیارد ریال با حضور مسئولان کشوری و استانی در شهرستان مسجدسلیمان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری روز پنجشنبه در آیین بهره برداری از یک هنرستان کار و دانش شبانه‌روزی در مسجدسلیمان گفت: این هنرستان در زمینی به وسعت ۴ هزار و ۸۰۰ مترمربع و زیربنای یکهزار و ۵۱۶ متر ساخته شده است.

وی افزود: ساخت این مدرسه موجب آرامش خاطر خانواده‌ها و معلمان شده و گامی بلند در مسیر جایگزینی تدریجی فضا‌های فرسوده و ایجاد بستری مناسب برای شکوفایی استعداد‌های نسل آینده است.

رضا جباری، نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بالابودن هزینه وسایل کمک آموزشی گفت: برای حل این مشکلات نیاز است همه پای کار باشند.

وی اظهار داشت: ۱۰ هزار میلیارد ریال برای نوسازی مدارس خوزستان در سال آینده با پیگیری مسوولان اختصاص یافته است.

جباری بر ضرورت جهاد ملی برای حل مشکلات تاکید و بیان کرد: با دستور رئیس سازمان نوسازی مدارس، نوسازی مدارس در دستور کار قرار گرفته و برای نوسازی هر مدرسه ۲ میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

در آیین بهره برداری از یک هنرستان کار و دانش شبانه‌روزی در مسجدسلیمان بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل کمیته امداد خوزستان، مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان و مسوولان محلی حضور داشتند.