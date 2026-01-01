پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از محل زمستانگذرانی گونه میشمرغ در شهرستان بوکان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت جباری بههمراه علیرضا سیدقریشی معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی، با حضور در زیستگاههای زمستانگذرانی میشمرغ، از نزدیک در جریان وضعیت این گونه در معرض خطر انقراض قرار گرفت.
جباری با اشاره به اهمیت زیستگاههای شهرستان بوکان در حفاظت از میشمرغ اظهار کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از جمعیت این گونه ارزشمند کشور در زیستگاههای این شهرستان حضور دارد و حفاظت مؤثر از آن نیازمند برنامهریزی، پایش مستمر و تقویت اقدامات حفاظتی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: در همین راستا، اعتبارات لازم از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای اجرای برنامههای حفاظتی اختصاص یافته و ادارهکل نیز اقدامات لازم از جمله تقویت حفاظت فیزیکی، بهکارگیری نیروهای یگان حفاظت و راهاندازی مرکز تکثیر و تحقیقات میشمرغ را در دستور کار قرار داده است.
جباری ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات و همکاری مجموعه عوامل اجرایی، شرایط لازم برای پایداری و بهبود وضعیت جمعیت میشمرغ در سالهای آینده فراهم شود.