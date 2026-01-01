خانه کشتی ایذه پس از ۸ سال انتظار باحضور وزیر ورزش و جوانان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، خانه کشتی ایذه پس از ۸ سال انتظار علاقه‌مندان به این رشته، پنجشنبه ۱۱ دی ماه با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش، سیدمحمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

کلنگ سالن ورزشی چند منظوره (خانه کشتی ایذه) در سال ۱۳۹۶ با حضور وزیر وقت ورزش و جوانان به زمین زده شد و سال انجام پروژه سال ۱۳۹۷ بود. همچنین محل تامین اعتبار آن از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به خوزستان است.

مساحت اعیان (ساختمانی) و عرصه این خانه کشتی به ترتیب ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰ متر مربع است، همچنین کل اعتبار هزینه شده برای این پروژه ۷۵ میلیارد تومان است.

این خانه کشتی هزار و ۵۰۰ نفری و دارای ورودی مجزا برای جانبازان و توان‌یابان، ورودی اختصاصی بانوان، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه جداگانه، جایگاه VIP، صندلی‌های ویژه، جایگاه خبرنگاران و گزارشگران، اتاق کنترل و دوپینگ و رختکن‌های مجزا با قابلیت استفاده اداری برای هیئت‌های ورزشی است.

از نظر ابعاد، تجهیزات و کیفیت ساخت، سالن تخصصی کشتی ایذه در سطح کشور جزو مجموعه‌های کامل و شاخص محسوب می‌شود و می‌تواند میزبان رقابت‌های مهم ملی باشد.