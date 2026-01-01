پخش زنده
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در همایش پیشگامان بصیرت تقوا و بصیرت را دو رکن اصلی مقابله با جبهه شیطان دانست و گفت: بصیرت ملت توطئه فتنه گران را خاموش خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی در همایش پیشگامان بصیرت در قم، تقوا و بصیرت را دو رکن اصلی مقابله با جبهه شیطان دانست و گفت: جوانان و نیروهای مؤمن باید بدانند دشمن همواره در حال حمله است و کلید مقابله با این هجمه، تقوای الهی است.
وی با بیان اینکه پیش از جهاد تبیین برای دیگران، باید خودمان مجهز باشیم، مسیر کسب محتوا و بصیرت ناب را در بندگی و تقوا دانست و به آیه قرآن کریم استناد کرد و افزود: خداوند متعال میفرماید همیشه جبهه شیطان به مؤمنین حمله میکند وشرط اول مقابله با دشمن، متوجه بودن به حمله اوست. کسانی که اهل بصیرتند، متوجه این حمله میشوند.
حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به شخصیت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، او را مثال بارز بصیرت دانست و گفت: حاج قاسم تنها با مطالعه و تلاش به جایگاه نرسید؛ خدا او را حاج قاسم کرد. بخشی از زندگی ایشان که ما ندیدهایم، گریههای او، ارادتش به حضرت زهرا (س)، توسلهایش بود. حاج قاسم خودش را برای خدا و ولایت میخواست.