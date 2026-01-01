به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام عبدالله حاجی صادقی در همایش پیشگامان بصیرت در قم، تقوا و بصیرت را دو رکن اصلی مقابله با جبهه شیطان دانست و گفت: جوانان و نیرو‌های مؤمن باید بدانند دشمن همواره در حال حمله است و کلید مقابله با این هجمه، تقوای الهی است.

وی با بیان اینکه پیش از جهاد تبیین برای دیگران، باید خودمان مجهز باشیم، مسیر کسب محتوا و بصیرت ناب را در بندگی و تقوا دانست و به آیه قرآن کریم استناد کرد و افزود: خداوند متعال می‌فرماید همیشه جبهه شیطان به مؤمنین حمله می‌کند وشرط اول مقابله با دشمن، متوجه بودن به حمله اوست. کسانی که اهل بصیرتند، متوجه این حمله می‌شوند.

حجت الاسلام حاجی صادقی با اشاره به شخصیت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، او را مثال بارز بصیرت دانست و گفت: حاج قاسم تنها با مطالعه و تلاش به جایگاه نرسید؛ خدا او را حاج قاسم کرد. بخشی از زندگی ایشان که ما ندیده‌ایم، گریه‌های او، ارادتش به حضرت زهرا (س)، توسل‌هایش بود. حاج قاسم خودش را برای خدا و ولایت می‌خواست.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر جایگاه حوزه علمیه قم به عنوان مرکز بصیرت، خطاب به حاضران گفت: دشمن، معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلابی را هدف قرار داده است. آیا حوزه علمیه بیش از همه نباید به این عنایت کند؟ شما باید دیده‌بان هوشیار باشید، زیرا رهبری مدام در حال هشدار دادن به ما است، اما خطر این است که مردم از یاد شهدا، امام و اهداف انقلاب فاصله بگیرند.