سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با قدردانی از خدمات پهلوان لقمان رضایی، خواستار توجه جدیتر مسئولان به کشتی فرنگی و توسعه زیرساختهای این رشته در استان خوزستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن رنگرز روز پنجشنبه در آیین افتتاح سالن کشتی ایذه با اشاره به نقش بیبدیل پهلوان لقمان رضایی در پایهگذاری کشتی فرنگی ایران، از مسئولان خواست تا حساسیت بیشتری نسبت به گسترش این رشته نشان دهند.
وی با قدردانی از تلاشهای رییس فدراسیون کشتی در توسعه خانههای کشتی افزود: خوزستان به تنهایی میتواند بر سکوهای ۶ گانه المپیک تکیه بزند؛ اگر توجه ویژهای به کشتی فرنگی استان شود به طور قطع شاهد جهشی چشمگیر خواهیم بود.
رنگرز با اشاره به ظرفیتهای بالای شهرهای خوزستان مانند ایذه در پرورش قهرمانان ملی، از مسئولان دولتی و مدیران ورزشی درخواست کرد تا حمایتهای خود را از خانه کشتی ایذه و دیگر پایگاههای کشتی فرنگی افزایش دهند.
وی بر لزوم ایجاد خوابگاه و اردوگاهی مجهز در ارتفاعات برای اردوی تیمهای ملی مختلف تاکید و بیان کرد: این امر میتواند به بهبود عملکرد و افزایش مدالآوری کشتیگیران کشور کمک شایانی کند.
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پایان از تمامی پیشکسوتان، قهرمانان و خادمان کشتی قدردانی کرد و خواستار توجه ویژه به معیشت و دغدغههای جامعه کشتی شد.
بر اساس این گزارش سالن مجهز کشتی پهلوان لقمان رضایی در ایذه روز پنجشنبه با حضور وزیر ورزش و جوانان در میان استقبال پرشور علاقهمندان این رشته افتتاح شد.