به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس شورای اسلامی استان زنجان گفت: با توجه به موقعیت قرارگیری استان زنجان و وجود خیریه‌های معتبر می‌توان با ایجاد کلینیک‌های تخصصی، گردشگری سلامت را در زنجان محقق کرد.

بابامرادی در جلسه مشترک اعضای شورای اسلامی استان و رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی زنجان با قدردانی از تعامل سازنده این دانشگاه با شورا‌های استان، گفت: کمبود متخصص به ویژه متخصص زنان در شهرستان‌های سلطانیه، ایجرود، طارم و ماهنشان از مهمترین مطالبات مردم این مناطق است.

وی چاره‌اندیشی برای حل مشکلات کلینیک آریا شفا و سلول درمانی سلطانیه، تکمیل بیمارستان رسول اکرم (ص)، تأمین آمبولانس و محوطه‌سازی بیمارستان شهرستان خدابنده و شبانه‌روزی کردن درمانگاه شهر کرسف را خواستار شد.

مشکل کمبود دارو، تعطیلی داروخانه خصوصی شهرستان ایجرود در ایام تعطیل، نبود پزشک متخصص در شهرستان ایجرود را از عمده گلایه‌های مردم این شهرستان برشمرد.