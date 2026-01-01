پخش زنده
فرمانده آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی گفت: در شرایط تهدیدهای دشمن، نیازمند روحیه جهادی و شهادتطلبی هستیم تا بتوانیم وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و حماسه ۹ دی، در فرماندهی آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی برگزار شد.
سرهنگ خلبان محمد کاظمینژاد در این مراسم گفت: حضرت آقا تأکید دارند که یاد شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت، کمتر از خود اصل شهادت نیست؛ چرا که روحیه ایثار و شهادتطلبی، عامل پویایی جامعه در برابر مشکلات و تهدیدهاست اگر این روحیه از جامعه حذف شود، ثبات و استقامت در برابر دشمنان از بین خواهد رفت نمونه آن را در جنگ دوازده روزه اخیر مشاهده کردیم که فرهنگ شهادت، پشتوانه اصلی مقاومت بود.
فرمانده آموزش تخصصهای هوایی شهید خضرایی در ادامه افزود: امروز نیز در شرایط سخت اقتصادی و تهدیدهای دشمن، نیازمند همان روحیه جهادی و شهادتطلبی هستیم تا بتوانیم وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم و رهروان واقعی شهدا باشیم.
سرهنگ خلبان محمد کاظمینژاد در پایان تأکید کرد: باید به گونهای عمل کنیم که در روز جزا شرمنده شهدا نباشیم؛ شهیدانی که با گذشتن از همه آرزوها و خواستههای دنیوی، آرامش و سعادت امروز ما را رقم زدند.