همزمان با سالروز شهادت سپهبد سلیمانی و ایام الله ۹ دی، مراسم گرامیداشت در مسجد جامع محمدیه با حضور قشر‌های مختلف مردم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الامر در این مراسم گفت: دشمنان و فتنه گران با حمایت ایادی اسکتبار در سال ۸۸ به بهانه تخلف در انتخابات، هدف ضربه زدن به انقلاب اسلامی را داشتند که با درایت آگاهانه مقام معظم رهبری و بصیرت مردم خنثی شد.

همچنین یادواره شهدای ابراهیم آباد بخش رامند نیز برگزار شد.

سردار شعبانی از رزمندگان دفاع مقدس در این مراسم علت پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را ایمان و شجاعت، بصیرت و ایثار، از خودگذشتگی و مقاومت مردم و رزمندگان اسلام عنوان کرد.