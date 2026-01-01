روز نخست مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی ایران در بخش آقایان با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی ایران (انتخابی تیم ملی) در بخش آقایان با شرکت ۱۱۲ دو و میدانی کار از ۲۵ استان کشور در کمپ تیم‌های ملی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

نتایج روز نخست این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۶۰ متربامانع:

۱- علی کرمی – ایلام – ۸.۰۰ ثانیه

۲- امیرحسین عزیزی - اصفهان – ۸.۰۷ ثانیه

۳- امیر محمد سلیماانی – تهران – ۸.۲۰ ثانیه

پرش سه گام:

۱- علی سیدی – خراسان شمالی – ۱۵.۴۲ متر

۲- پوریا آریانفر – بوشهر – ۱۴.۴۴ متر

۳- پویان پهلوان – سمنان – ۱۳.۰۶ متر

۴۰۰ متر:

۱- محمد طالعی –اردبیل -آرش سیاری -اصفهان ۲۹/۴۸ ثانیه

۳-علیرضا جمشاهی -ایلام - ۸۰/۴۸ ثانیه

۱۵۰۰ متر:

۱- امیرفرزام صفری - کرمانشاه - ۶۸/۴۷/۳ دقیقه

۲- حسین نوری – فارس – ۳۲/۴۹/۳ دقیقه

۳- پوریا حسنی – قم – ۵۹/۰۷/۴ دقیقه