روز نخست مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی ایران در بخش آقایان با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روز نخست مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی ایران (انتخابی تیم ملی) در بخش آقایان با شرکت ۱۱۲ دو و میدانی کار از ۲۵ استان کشور در کمپ تیمهای ملی آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.
نتایج روز نخست این رقابتها به شرح زیر است:
۶۰ متربامانع:
۱- علی کرمی – ایلام – ۸.۰۰ ثانیه
۲- امیرحسین عزیزی - اصفهان – ۸.۰۷ ثانیه
۳- امیر محمد سلیماانی – تهران – ۸.۲۰ ثانیه
پرش سه گام:
۱- علی سیدی – خراسان شمالی – ۱۵.۴۲ متر
۲- پوریا آریانفر – بوشهر – ۱۴.۴۴ متر
۳- پویان پهلوان – سمنان – ۱۳.۰۶ متر
۴۰۰ متر:
۱- محمد طالعی –اردبیل -آرش سیاری -اصفهان ۲۹/۴۸ ثانیه
۳-علیرضا جمشاهی -ایلام - ۸۰/۴۸ ثانیه
۱۵۰۰ متر:
۱- امیرفرزام صفری - کرمانشاه - ۶۸/۴۷/۳ دقیقه
۲- حسین نوری – فارس – ۳۲/۴۹/۳ دقیقه
۳- پوریا حسنی – قم – ۵۹/۰۷/۴ دقیقه