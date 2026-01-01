به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز پنجشنبه در آیین افتتاح سالن کشتی در ایذه گفت: این طرح ارزشمند در جریان سفر رئیس‌جمهور به خوزستان و با پیگیری وزیر ورزش و جوانان و دیگر مسوولان به نتیجه رسید که جا دارد از تمامی دست‌اندرکاران تشکر کنم.

وی ایذه را مهد قهرمانان و پهلوانان خواند و با یادکردن از چهره‌های ورزشی این منطقه از جمله زنده‌یاد لقمان رضایی و الهام صالحی، توسعه فضا‌های ورزشی در این شهرستان را ضروری دانست.

موالی زاده با اشاره به خسارات سیل اخیر در این حوزه، اظهار داشت: تصمیماتی در نشست با مدیران استانی و شهرستانی و نماینده مردم ایذه برای جبران خسارات و پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده اتخاذ شده است.

گفتنی است؛ عملیات اجرایی سالن کشتی مرحوم پهلوان لقمان رضایی شهرستان ایذه از سال ۱۳۹۷ در زمینی به مساحت ۴ هزار مترمربع آغاز و تاکنون حدود ۷۵۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح هزینه شده است.

این مجموعه دارای ورودی مجزا برای جانبازان و توان‌یابان، ورودی اختصاصی بانوان، سرویس‌های بهداشتی و نمازخانه جداگانه، جایگاه VIP، صندلی‌های ویژه، جایگاه خبرنگاران و گزارشگران، اتاق کنترل و دوپینگ و رختکن‌های مجزا با قابلیت استفاده اداری برای هیات‌های ورزشی است.