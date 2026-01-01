پخش زنده
سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان می گوید: زنجان با کسب رتبه نخست کشور در تولید و سطح زیرکشت زیتون، به یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات باغی ایران تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ کریمی با اعلام اینکه زنجان با کسب رتبه نخست کشور در تولید و سطح زیرکشت زیتون، به یکی از قطبهای اصلی تولید محصولات باغی ایران تبدیل شده است، گفت: تنوع تولیدات زیتون از کنسروی تا روغن، زنجیره ارزش گستردهای ایجاد کرده که علاوه بر تأمین بازار داخلی، زمینه توسعه صادرات این محصول را نیز فراهم کرده است.
وی با اشاره به جایگاه استان در سایر محصولات باغی افزود: زنجان در تولید زردآلو رتبه پنجم کشور را دارد و شهرستان ماهنشان بهعنوان مرکز اصلی این محصول شناخته میشود.
همچنین شهرستانهای ابهر و خرمدره از قطبهای مهم تولید انگور کشور هستند و استان در این محصول رتبه هشتم ملی را به خود اختصاص داده است.
سرپرست مدیریت باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ادامه داد: اجرای طرحهای توسعهای در بخش باغبانی استان نقش مؤثری در افزایش بهرهوری و ارتقای کیفیت محصولات داشته است که از جمله آنها میتوان به اجرای سرشاخهکاری گردو در ۲۵۶ هکتار از باغات استان و طرح داربستی انگور در شهرستانهای ابهر و خرمدره اشاره کرد.
وی راهاندازی ترمینال ضبط و فرآوری پسته با ظرفیت ۵۰ تن و تولید بیش از ۳۱۰ هزار اصله نهال گواهیشده در نهالستانهای استان را از دیگر اقدامات انجامشده در این حوزه عنوان کرد.