به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ معاون قضایی رئیس کل دادگستری گیلان در امور شورا‌های حل اختلاف استان، در ارتباط تلفنی به خبرنگار صدا و سیما گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۹ هزار پرونده با قابلیت سازش به شورا‌های حل اختلاف استان ارجاع داده شد که حدود ۶ هزار پرونده معادل ۷۰ درصد به صلح و سازش ختم شد.

حجت الاسلام و المسلمین سیداحمد میرمحمدی افزود: با وجود تراکم جمعیتی شهر رشت به عنوان مرکز گیلان و تعداد زیاد پرونده‌های ارجاعی به شورا‌های حل اختلاف این شهر در سال جاری، پرونده‌های ختم شده به سازش در شهر رشت تاکنون آمار بالایی را داشت و توانست جایگاه نخست را بین شهرستان‌های گیلان کسب کند.

وی گفت: ختم پرونده‌های اختلاف به صلح و سازی سبب صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و تسریع در امور زندگی آن‌ها می‌شود.