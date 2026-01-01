عملیات زمستانی در محور اتوبان زنجان – تبریز به طول ۶۹ کیلومتر با اجرای سه مرحله عملیات تیغ‌زنی و نمک‌پاشی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زنجانرود به اقدامات انجام شده در محور‌های مهم اشاره کرد و گفت: در راستای حفظ جریان ترانزیت، محور ترانزیتی زنجان – میانه به طول ۷۰ کیلومتر نیز دو مرحله عملیات تیغ‌زنی و نمک‌پاشی را پشت سر گذاشته است.

نجفی گفت :با تلاش ۳۴ نفر نیروی انسانی با استفاده از ۱۴ دستگاه ماشین آلات سبک، سنگین و نیمه‌سنگین، مسیر تردد ۱۸ روستای منطقه تیغ زنی شده و در محور روستایی نصیرآباد - میرجان - اسفجین به صورت مستمر همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در این راستا بیش از ۳۲۹ تن ماسه و نمک در محور‌ها استفاده شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت دسترسی مناطق کوهستانی، از اجرای ۲ مرحله عملیات تیغ‌زنی و نمک‌پاشی در محور سرچم – خلخال به طول ۱۰ کیلومتر و همچنین محور نیک‌پی – ماه نشان به طول ۳۳ کیلومتر خبر داد.

وی در خصوص وضعیت محور‌های روستایی گفت: عملیات تیغ‌زنی در محور نصیرآباد – میرجان – اسفجین به صورت مستمر در حال انجام است تا از قطع ارتباط این روستا‌ها جلوگیری شود. علاوه بر این، محور‌های حصار – مشمپا – چرلانقوش و مهرآباد نیز طی روز‌های اخیر که شاهد برف سنگین بود، به طور مرتب تیغ‌زنی شده‌اند تا تردد در آنها برقرار بماند.